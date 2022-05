Coca-Cola Österreich

Coca-Cola geht einen weiteren Schritt in Richtung Mehrwegquote von 25 Prozent bis 2030 und bringt Coca-Cola zero in die ikonische 1-Liter Mehrweg-Glasflasche.

Ende 2020 führte Coca-Cola die 1-Liter Mehrwe-Glasflasche für den Coca-Cola Klassiker ein. "Seither erreichen uns viele Anfragen, diese Packungsalternative auch für Coca-Cola zero anzubieten. Diesem Wunsch kommen wir nun gerne nach", berichtet Fabio Cella, Country Manager bei Coca-Cola Österreich über den Launch. Das zuckerfreie Getränk ist seit 2007 im Handel erhältlich, vergangenes Jahr wurde die Rezeptur überarbeitet, um dem Originalgeschmack noch näherzukommen. Mittlerweile liegt Coca-Cola zero bei einem Segmentanteil von 26,4 Prozent (Nielsen 2022 YTD KW 12 SSD Cola)