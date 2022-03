Costa Coffee erweitert die Kaffeekapselrange um die dunkel geröstete Lungo-Variante "Warming Blend".

Der neue Warming Blend mit Intensität 10 wird seinem Namen gerecht: Vietnamesische Robustabohnen und feine südamerikanische Arabicas geben diesem Blend seine getreidigen und rauchigen Noten gepaart mit einer knackigen Würze. "Wer gerne einen kräftigen Lungo genießt, liegt mit unserem Warming Blend absolut richtig", meint Costa Coffee Brand Ambassador David Riedel. Die Nespresso-kompatible Kapselvariation setzt auf nachhaltigen Kaffeeanbau und Rainforest Alliance Zertifizierung. Im LEH ist die Produktneuheit unter anderem bei Metro und Maximarkt erhältlich. Das Costa Coffee-Portfolio als ganze Bohne oder in Kapseln ist darüber hinaus bei Interspar, Adeg, Müller, Unimarkt, MPreis, Alfies, Gurkerl.at und Mediamarkt gelistet. Die Marke wird hierzulande von Coca-Cola HBC vertrieben.

Mehr dazu Coca-Cola HBC Österreich Coca-Cola HBC Österreich Costa Coffee kommt in den Handel Mit der Premium-Kaffeemarke Costa Coffee bringt Coca-Cola HBC ein Sortiment an Röstböhnen- und Kapselkaffee in den Handel.