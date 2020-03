Mit natürlichem Koffein und Guarana-Extrakt packt Coca-Cola viel Energie in die 250ml-Dose.

Viele Dinge kann man nicht planen, wie die Geschehnisse und Entwicklungen der letzten Tage zeigen. Die komplexen Zeiten bringen viele Herausforderungen, für die es bei uns allen viel positive Energie braucht", so Lisa-Maria Moosbrugger, Senior Brand Manager Sparkling bei Coca-Cola HBC Österreich. Aufgrund der besonderen Umstände wurde auf eine Marketingkampagne zum Marktstart verzichtet.

Mit Coca-Cola Energy mischt der Getränke-Riese nun auch im heimischen Energydrink-Markt mit. Geschmacklich orientiert sich der trinkbare Energieschub an der namensgebenden Original-Limonade. Mit 32 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter ist dessen Konzentration viermal höher wie bei normalem Cola und gleich hoch wie bei vergleichbaren Produkten. Nur eines enthält Coca-Cola Energy nicht: Taurin. Stattdessen wird auf Guarana-Extrakt aus natürlichen Quellen und einer Extraportion Vitamin B gesetzt. Erhältlich sind die beiden Varianten - eine mit und eine ohne Zucker - in 250ml-Dosen.Eigentlich hätte das Getränk bereits vor einigen Tagen in die Regale kommen sollen, die Corona-Krise hat Coca-Cola HBC Österreich allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht. "