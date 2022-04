Coca-Cola HBC Österreich: Fanta kann Mango

Fanta sorgt mit dem neuen Fanta Mango ab Ende April für sommerliche Abwechslung im Fruchtlimonaden-Regal. Die Traditionsmarke setzt damit ihren Erfolgsweg fort, bei dem immer wieder neue Variationen für Erfrischung sorgen.

Ab Ende April steht Fanta Mango in der 0,5L PET- und 1,5L PET-Flasche im heimischen Handel. Auf Fanta-Fans warten in den kommenden Monaten aber noch weitere Überraschungsmomente. "Mit der Sonderedition #whatthefanta laden wir unsere Konsumentinnen und Konsumenten wieder zum Mitraten ein, denn auf den Etiketten ist nicht angeführt, um welchen Flavour es sich handelt", so Peninger. "Die Fanta-Fans müssen sich also noch einige Wochen gedulden, können sich aber zwischenzeitlich mit Fanta Mango erfrischen."



Begleitet wird der Launch von Fanta Mango mit Out-of-Home-Aktivitäten, Online-Maßnahmen und einer Social Media-Kampagne, in die Influencer stark eingebunden sind.