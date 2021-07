Nach dem erfolgreichen Start in der Gastronomie sind Kinley Tonic Water und Bitter Lemon nun auch in den heimischen Regalen in der ein Liter PET-Flasche erhältlich.

Neu ist die Marke Kinley nicht, existiert sie bereits seit den 1970er Jahren. Nun wurde sie aber wieder in den Markt eingeführt. Den Anfang machte die Gastronomie im Mai mit vier Produkten. "Seit der Wiedereröffnung der Gastronomie ist Kinley bereits in Hunderten Gastronomiebetrieben in ganz Österreich erhältlich – vom renommierten Hotel Intercontinental bis zum beliebten Theater im Park findet sich Kinley auf den Getränkekarten zahlreicher Bars und Restaurants", berichtet Channel & Brand Activation Managerin Stella Zaufal, deren Team bei Coca-Cola HBC Österreich zur Aktivierung der Marke beiträgt. Die beiden stärksten Sorten - London Style Tonic Water und Stockholm Style Bitter Lemon - sind nun auch in der 1 Liter PET-Flasche in den heimischen Regalen zu finden und österreichweit bei Billa Plus und in allen Spar-Märkten erhältlich. Sie eignen sich besonders für Mixgetränke und Longdrinks.