Coca-Cola HBC Österreich: What the Fanta?

Die limitierte grüne Edition der Limonade lädt zum Raten ein, wonach sie eigentlich schmeckt.

Kiwi? Grüner Apfel? Algen oder doch Spinat? Vorerst wird nicht verraten, wonach die Limited Edition "What the Fanta?" schmeckt. "Wir fordern die Fanta-Fans in Österreich auf, sich als Verkoster zu versuchen und uns ihre Tipps zu liefern, welche Geschmäcker sich in WTF-Fanta befinden und fragen ,Was sagen deine Geschmacksnerven?", so Nathaly Eiche, Brand Manager Teens bei Coca-Cola Österreich und damit für Fanta zuständig.

Bei der Launch-Kampagne werden Influencer nicht nur selbst mutmaßen, sondern versuchen, den Geschmack selbst nachzumischen. Die Follower können schätzen, wer am nächsten dran ist. Dazu kommt eine weitreichende Kampagne mit TV-Spots, eine konzentrierte Online- und Social Media-Aktivierung mit Pre-Rolls und Spots sowie den Einsatz von Digital Out Of Home-Sujets.