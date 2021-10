Ab Oktober erweitert Fuzetea sein Sortiment um zwei Sorten: Die zuckerreduzierte Variante Fuzetea Waldbeere hält neu Einzug ins Regal, während die limitierte Winter-Edition Zwetschke ein Comeback feiert.

Seit drei Jahren ist Fuzetea ein fixer Bestandteil im Getränkeregal und hat sich mit knapp sechs Prozent (YTD 2021) Marktanteil zur drittstärksten Marke im österreichischen Eisteesegment entwickelt. Mit zwei neuen Marken wird ab Oktober das Sortiment weiter ausgebaut. Mit der Sorte Waldbeere, eine Fusion aus Schwarztee-Extrakt mit aromatischem Waldbeergeschmack aus Erdbeeren, Heidelbeeren und Himbeeren soll eine vielschichtige und regionaltypische Erfrischung das Kundenherz erobern. Speziell für die kalte Jahreszeit ist die limited Edition Winter Zwetschke gemacht. "Es schmeckt nicht nur als Eistee hervorragend erfrischend, sondern ist auch als Heißgetränk ein winterlich-wohliger Genuss für kalte Tage", so Zaneta Gollner, Senior Brand Managerin bei Coca-Cola Österreich. Dabei rundet ein Hauch von Honig den beliebten Zwetschken-Geschmack ab.Beide Getränke sind in der PET-Flasche und in dem neuen Fuzetea-Design erhältlich. Die auffällige Verpackung soll eine noch bessere Differenzierung der verschiedenen Sorten und ein echter Hingucker im Eistee-Regal sein. Unterstützt wird der Launch auch in den digitalen Kanälen und am POS, Sonderplatzierungen und Schütten.