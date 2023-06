Conaxess Trade: Dänischer Vitamin-Drink

State

Conaxess Trade Österreich nimmt die dänische Marke State ins Portfolio auf und launcht zum Auftakt gleich drei Getränkesorten.

Vitamin+ by State ist ein Vitamingetränk, das in Dänemark entwickelt, entworfen und produziert wurde. Nachdem es sich in seinem Heimatland bereits einer Beliebtheit erfreut, soll nun der österreichische Markt erobert werden. Dabei setzt das Unternehmen auf die Kompetenz von Conaxess Trade. Gemeinsam launchen sie nun drei Sorten des vitaminhaltigen Drinks: Zitrone/Holunder, Pfirsich und Passionsfrucht. Alle 3 Sorten sind zuckerfrei und enthalten milde und natürliche Aromastoffen. Ingwerextrakt, Folsäure, Vitamin B+D+E sind ebenfalls im Produkt zu finden. Die Flasche ist zudem aus 100 Prozent recyceltem Kunststoff. Als Testimonials ließen sich einige Top-Atlethen finden, darunter Profi-Fußballer Christian Erikson und Tennis-Ass Caroline Wozniacki.