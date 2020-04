Conaxess Trade Austria: Spannende Marken-News

Vertriebsprofi Conaxess Trade brachte in den letzten Wochen zahlreiche Neuprodukte nach Österreich.

Trolli, BiFi, durgol und Reese's sind nur einige von vielen namhaften internationalen Marken, die bei der Distribution in Österreich auf Conaxess Trade Austria setzen. Einige von Ihnen haben jüngst bereits zahlreiche Neuheiten lanciert.

BiFi setzt auf Multipack

Beim To-Go-Snack BiFi liegt der Fokus auch dieses Jahr wieder auf der Sortimentserweiterung bei Multipacks. Eine neue Variante ist die BiFi Turkey Roll mit Truthahnfleisch, Pfeffer, Koriander und Knoblauch. News gibts auch vom BiFi Original – aber ohne den üblichen Mantel: Das Bifi Original single Würstchen ist reich an Protein und ideal für einen Snack on-the-Go. Auch hier wird vermehrt auf Multipacks wertgelegt, so konnte dieses Jahr unter anderem das BiFi Original 6-Pack im Handel erfolgreich platziert werden, so das Unternehmen.

N!ck's trifft den Zeitgeist

Conaxess Trade ging letztes Jahr eine Partnerschaft mit dem schwedischen Start-up N!ck's ein. Die Schokoriegel kombinieren natürliche Süßstoffe und setzen unter anderem auf Süßfasern aus Mais, Extrakte aus der Steviapflanze, Birkenzucker und die Süße aus Pflaumen und Birnen. Die Riegel sind zudem gluten-, weizen- und palmölfrei und eignen sich für eine low-carb und ketogene Ernährungsweise. Erhältlich sind sie in den Sorten Coconut, Peanuts n‘ Fudge und Kexbar.

Nakd setzt auf Frucht

Die veganen Riegel bestehen rein aus Früchten und Nüssen ohne den Zusatz von Zucker, Gluten, Weizen oder Laktose. Die Süße aus Datteln, gepaart mit Nüssen, Beeren oder Früchten lassen viele verschiedene Geschmacksrichtungen zu.

Neue WC-Reiniger von durgol

Beim Experten für Entkalkung hat sich ebenfalls vieles getan. Die Innvovation des Jahres aus dem Hause durgol ist der neue durgol WC-Reiniger, der nicht nur Kalk und Urinstein schnell und gründlich löst, sondern auch die Ansammlung schädlicher Mikroorganismen verhindert. Wie auch die anderen durgol-Produkte ist er einfach anzuwenden und entfernt zudem auch schlechte Gerüche. Mit den drei Duftnoten effective blue, intensive purple und eco green bringt der Neue Schwung in die Kategorie.

Reese's ganz groß

Erweitert wurde auch das Reese’s-Sortiment, das seither auch im größeren Format erhältlich ist. Die perfekte Kombination aus Schokolade und Erdnussbutter gibt es nun auch im Snack-Doppelpack.

McVitie´s Thins Milk Chocolate

Die dünnen und knusprigen Weizenkekse von McVitie's sind umhüllt von einer Schicht zart schmelzender Milchschokolade. Der perfekte Genuss - eine unwiderstehliche Art, McVities Digestives zu genießen.

Elephant Pretzels punkten mit schwarzem & weißem Sesam

Die knusprigen Elephant Pretzels sind jetzt auch in der Sorte „Black & White Sesame“ in der 180 Gramm-Packung erhältlich.