Die Confiserie Heindl produziert erstmals einen 150-g-Schoko-Nikolo für die Rewe-Eigenmarke Billa Bio.

Für die Confiserie Heindl und ihre Eigenfilialen brachte die Coronakrise eine turbulente und herausfordernde Zeit, deren Auswirkungen nach wie vor deutlich merkbar sind. "Weiterhin auf extrem niedrigem Niveau bewegen sich leider die Umsätze im Bereich Tourismus. In den Innenstadt-Filialen und den Tourismus-Zentren wie Schloss Schönbrunn und am Flughafen Wien verzeichnen wir ein durchschnittliches Minus von rund 65 Prozent", erzählt Geschäftsführer Andreas Heindl. Die übrigen Filialen hätten demnach diesen Sommer aber Umsätze auf Vor-Corona-Niveau erzielt: "Unsere Stammkunden in den Filialen halten uns auch weiterhin die Treue." Die Entwicklung im Lebensmitteleinzelhandel sei zufriedenstellend, so Heindl, der dort eine steigende Nachfrage nach regionalen und nachhaltigen Qualitätsprodukten vernimmt. "Für den kommenden Herbst und Winter sind wir optimistisch. Wir setzen weiterhin auf traditionelle Spezialitäten wie Christbaumbehang, Hohlfiguren sowie weihnachtliche Bonbonieren und Geschenk-Arrangements – alles in höchster Qualität und soweit verfügbar mit heimischen Rohstoffen von regionalen Lieferanten und 100 Prozent Fairtrade-Kakao."