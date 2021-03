Confiserie Heindl: Ostern wird Ruby-rot

Ins Ostersortiment von Heindl zieht dieses Jahr neben Österreichs Hasen-Power-Couple Jimmy und Kimy und Präsent-Eier für anspruchsvolle Genießer, auch der zart rosa Ruby-Hase.

Der Heindl-Osterhase hat für 2021 wieder einige köstliche Leckereien im Gepäck. Allen voran Spezialitäten aus der Ruby-Schokolade. Die relativ neue Schokoladen-Sorte wird aus der speziellen Ruby-Bohne hergestellt und zeichnet sich nicht nur durch eine intensive, natürliche rosa Färbung aus, die während der Verarbeitung der Kakaobohnen entsteht, sondern auch durch ein völlig einzigartiges Geschmackserlebnis, das an fruchtig-frische Beeren erinnert - ohne Zugabe von künstlichen Farbstoffen und Fruchtaromen.Außerdem bekommt der Osterhase Jimmy wieder Verstärkung von Österreichs ersten Osterhäsin Kimy. Das süße Duo wird in der hauseigenen Produktion in Wien Liesing händisch gegossen. Die Häschen punkten nicht nur geschmacklich durch hochwertige Confiserie-Qualität, sondern werden auch ausschließlich mit 100 Prozent fair gehandeltem Kakao hergestellt.Die Crème de la Crème für anspruchsvolle Genießer bilden die Heindl Präsent-Eier. Für das Schoko-Ei wird ausschließlich 100 Prozent Fairtrade-Kakao verwendet. Zudem ist es mit kleinen Confiserie-Eiern in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, wie Nougat, Marille-Joghurt und Schwarzwälder-Kirsch gefüllt.