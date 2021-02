Die beliebten Pischinger Mandel Ecken der Confiserie Heindl sind ab sofort auch als "Eistraum" erhältlich.

Der traditionsreiche Waffelspezialist Pischinger wagt sich in eine neue Kategorie und bringt als Ergänzung zu seinen knusprigen Mandel Ecken ein Eis in die Tiefkühlregale. Die cremig-zarte Eisspezialität wurde auf Basis einer original italienischen Gelato-Rezeptur exklusiv für die Confiserie Heindl kreiert. Der bekannte "Eissalon am Schwedenplatz" aus Wien verarbeitet für die neue Eiskreation knackige Mandeln, feinstes Obers, knuspriges Biscotto-Crisp und edlen Kakao, der auch für die Süße in der Eis-Creme verantwortlich ist.

Erhältlich ist das Pischinger Mandel-Eis im 480 ml-Familien-Becher im traditionellen Pischinger-Design im gut sortierten Lebensmittelhandel.