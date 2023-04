An vier Tiroler Standorten veredelt das familiengeführte Lebensmittelunternehmen Darbo die feinsten Früchte zu Konfitüren, Marmeladen und Fruchtsirupen. Und das mit Erfolg! Im Zuge einer vorausschauenden Nachfolgeplanung suchen wir einen

Diese Funktion umfasst die Gesamtverantwortung für den Bereich Marketing und die strategische Weiterentwicklung der Marke Darbo im In- und Ausland. Dabei koordinieren Sie abteilungsübergreifend Innovationen, laufende Produktportfolio-Optimierungen und führen gemeinsam mit Ihrem Team Markt-, Wettbewerbs- und Trendanalysen durch. Sie erarbeiten zusammen mit langjährigen Agenturen außergewöhnliche Werbekampagnen sowie internationale Mediapläne, entwickeln die effiziente Kommunikation weiter und tragen so erheblich zum Unternehmenserfolg bei.Bewerbungen an CONNECT COMPETENCE GmbH · Grabenweg 68 · A-6020 Innsbruck · Tel: +43 (0) 512 390 663 · jobs@connectcompetence.net