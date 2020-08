Coppenrath & Wiese: Klein & fruchtig

Ab September hat die Conditorei Coppenrath & Wiese eine neue Produktrange parat: fruchtige, kleine Torten in drei Sorten.

Unter dem Namen "Lust auf Torte" punkten die neuen Kreationen durch ihre leichten Rezepturen und ihr kompaktes Format, das auch in kleine Tiefkühltruhen passt.Zu haben sind die kleinen Süßspeisen in den Sorten Erdbeer-Joghurt, Himbeer-Joghurt und Nuss-Kirsche. "Mit unserer neuen Produktrange liegen wir voll im Trend: Das Segment an kleinen Kuchen und Torten wächst kontinuierlich, maßgeblich getrieben durch unsere Produkte", sagt Dorothee Reiering-Böggemann, Bereichsleiterin Marketing bei Coppenrath & Wiese. "Die Verbraucher wünschen sich Torten für alltägliche Verwendungsanlässe und kleinere Haushalte – und zwar insbesondere fruchtige, leichte Torten. Mit der neuen Range kombinieren wir beides in einem."