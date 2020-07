Coppenrath & Wiese: YouTube im Gefrierfach

Gemeinsam mit der Konditorei und mit Studio 71 bringen die beiden YouTube-Stars ViktoriaSarina ihre eigene Torte namens "Spring in eine Pfütze!" auf den Markt.

Die limitierte Edition ist in der Geschmacksrichtung Erdbeer-Joghurt im Tiefkühl-Tortensortiment bei Merkur erhältlich. "Vor drei Jahren haben wir gemeinsam mit unseren Künstlerinnen ViktoriaSarina die Marke ‚Spring in eine Pfütze!‘ ins Leben gerufen. Was mit einem inspirierenden Mitmachbuch für junge Mädchen begann, ist längst zu einem beeindruckenden Produktportfolio herangewachsen. Mit unserer Unterstützung haben sich ViktoriaSarina von YouTuberinnen zu erfolgreichen Unternehmerinnen weiterentwickelt", so Sebastian Romanus, Geschäftsführer von Studio 71, eine global führende Digital Media und Entertainment Company, stolz.Coppenrath & Wiese war es wichtig, bei der Kooperation die beiden YouTuberinnen von Beginn an in die Produktentwicklung mit einzubeziehen, wie Bereichsleiterin Dorothee Reiering-Böggemann erzählt: "Wir wollten eine Torte kreieren, die den Geschmack der Social-Media-Stars auch authentisch widerspiegelt. Mit der ‚Spring in eine Pfütze!‘-Torte ist uns das definitiv gelungen. Die Zusammenarbeit mit Viktoria und Sarina war äußerst positiv. Insgesamt wollen wir mit der Torte eine neue, jüngere Zielgruppe ansprechen. Dafür haben wir in ein 360-Grad-Konzept, von der Produktentwicklung über die Vermarktung bis hin zu den Social-Media-Promotions geplant.“