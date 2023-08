Kaffeeliebhaber können sich freuen. Mit Crema und Espresso d’Oro kommen zwei Kaffeespezialitäten von Dallmayr mit vorprogrammiertem Kaffeevollautomaten jetzt nach persönlichem Geschmack per Knopfdruck in die Kaffeetasse.

Die Produktfamilie rund um Crema und Espresso d’Oro gehört zu den beliebtesten Kaffeespezialitäten von Dallmayr. Mit dem Sortiment in ganzer Bohne will der Münchner Kaffeeröster den "Geschmack des Südens" in die Tasse bringen. Die Bohnen eignen sich für die Zubereitung im Kaffeevollautomaten und überzeugen die Kundschaft mit einer dichten und langanhaltenden Crema.

Automatisch eingestellt

Bei den Siemens Kaffeevollautomaten EQ900 und EQ900 ist die ideale Einstellung für die gewählten Kaffeebohnen Crema und Espresso d’Oro schon automatisch voreingestellt. Neben dem vorprogrammierten Kaffeevollautomaten begleitet Dallmayr die Kooperation auf den sozialen Medien in Form eines Gewinnspiels. Darüber hinaus schenkt das Unternehmen allen Kund:innen, die sich für einen Siemens Kaffeevollautomaten der Serien EQ500, EQ700 und EQ900/EQ900 entscheiden, eine Packung Crema oder Espresso d‘Oro 500g in ganzer Bohne.