Dallmayr setzt seine erfolgreiche Serie "Selektion des Jahres" der Crema d’Oro-Linie fort und präsentiert Anfang 2021 die bereits fünfte Sonderedition: die Selektion des Jahres aus der Karibik.

Paradiesischen Kaffeegenuss gibt's ab Jänner mit der neuen Dallmayr Crema d'Oro Selektion des Jahres 2021, die in ihrer fünften Edition die Karibik feiert. Ein Stück Paradies gibt es ab Jahresbeginn durch die schonende Dallmayr Röstkunst auch in der Kaffeetasse zu genießen. Die andauernde warme Temperatur und die nährstoffreichen Böden der karibischen Inseln bieten optimale Anbaubedingungen und lassen feine Arabica-Raritäten wachsen. Die neue Selektion des Jahres ist ein aromatischer Kaffee mit weichem Charakter, feiner Säure und leicht süßlicher Note in leuchtend türkisblauer Verpackung. Der fliegende Ara steht sinnbildlich für die karibische Leichtigkeit und den besonderen Genuss.