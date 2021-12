Dallmayr: Selektion des Jahres 2022

Die neue "Selektion des Jahres"-Linie von Kaffeeröster Dallmayr kommt aus Ostafrika.

Dallmayr setzt seine erfolgreiche Produktserie "Selektion des Jahres" unter dem Dach der Crema d’Oro-Linie fort und präsentiert Anfang 2022 die mittlerweile sechste Sonderedition. Der Neuzugang heißt "Hakuna Matata" - und sein Name lässt schon erahnen, dass es sich um einen besonderen Spitzenkaffee handelt. Er stammt aus Ostafrika und punktet neben den Aromen von dunkler Schokolade und zarten Fruchtnoten, auch mit dem edlen und auffälligen Packungsdesign mit Storytelling auf der Rückseite. Die Packung erstrahlt in einem satten Grünton und ist mit ostafrikanischen Ornamenten geziert. Der Löwenkopf in der Mitte soll als König der Tiere sinnbildlich für die Exklusivität und natürliche Stärke der Sonderedition stehen. Der Kaffee ist als ganze Bohne erhältlich und eignet sich dadurch ideal für Kaffee-Vollautomaten, French-Press und Filterkaffee.

Die Redewendung "Hakuna Matata" stammt aus dem Suaheli und bedeutet frei übersetzt "Alles in bester Ordnung". Suaheli ist die am weitesten verbreitete Sprache in Ostafrika. In der Region östlich des Nils, bekannt für ihre endlosen Savannen, riesigen Seen, Berg-Regenwälder und Gebirgsmassive, liegt auch die Urheimat des Kaffees. Die Böden sind meist vulkanischen Ursprungs und dadurch ideal für den Anbau von edlen Hochland-Arabicas.