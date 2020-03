Danone: Frühlingsneuheiten

Danone launcht drei neue, leichte, proteinhaltige Produkte zur wärmer werdenden Jahreszeit.

Actimel bringt nach eigenen Angaben den ersten pflanzlichen Drink auf den Markt, der das Immunsystem unterstützt. Das vegane und laktosefreie Getränk wurde auf Mandelbasis hergestellt und mit einer Milliarde L.Casei Kulturen fermentiert. Dabei ist es in den Sorten Heidelbeere und Mango erhältlich.Außerdem wird das erste Activia Fruchtjoghurt präsentiert in den Richtungen Ananas-Kokosnuss und Erdbeere-Himbeere-Dattel. Die doppelte Menge an Früchten im Vergleich zu anderen Produkten soll für mehr Geschmack sorgen, ohne zusätzlichen Zucker und Süßstoff zuzusetzen. Währenddessen setzt man mit myPro+ auf Protein on-the-go. 25 Gramm Eiweiß, 5.100 mg BCAAs und neun essentielle Aminosäuren beinhaltet das laktosefreie Milchgetränk und soll so für mehr Power sorgen. Wahlweise schmeckt es nach Vanille oder Schokolade.