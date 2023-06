Darbo: Darbo steigt in neue Kategorie ein

Darbo

Dass das Tiroler Unternehmen Marmeladen, Honig und Sirup machen kann, ist allseits bekannt, nun wagt sich Darbo in das Segment der alkoholhaltigen Getränke vor und bringt zum Start drei Seccos auf den Markt.

Jahrzehntelange Erfahrung in der Verarbeitung von Früchten hat Darbo nun dazu veranlasst, in eine neue Kategorie einzusteigen. Nach Marmeladen und anderen süßen Brotaufstrichen sowie Sirupen produziert der Tiroler Lebensmittelexperte neuerdings auch alkoholische Getränke und bringt drei Seccos unter dem Markennamen d'amour auf den Markt: Secco & Holunderblüte, Secco & Wildpreiselbeere sowie Secco & Pfirsich-Maracuja. Die spritzigen Getränke haben einen Alkoholgehalt von 6,5 % vol. und sind in der 750-l-Flasche mit Drehverschluss erhältlich.