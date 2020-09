Darbo: Vorfreude auf den Winter

Die Edition der Darbo Wintersirupe begeistert dieses Jahr mit den saisonalen Sorten Bratapfel, Rote Traube und Mandarine.

Darbo: Produktparade

Die Darbo Wintersirupe in den Sorten Bratapfel, Rote Traube und Mandarine machen Lust auf die kalte Jahreszeit. Ob kalt oder heiß zubereitet, zum Verfeinern von Tee oder als Punsch - ein süß-fruchtiger Genuss in bewährter Darbo Qualität ist garantiert.Auch optisch machen die Wintersirupe eine Menge her. So läuten Schnee, Plätzchenformen, Kerzen und Christbaumkugeln auf den Etiketten stimmungsvoll den Herbst und Winter ein. Mit diesem Design differenzieren sich die Wintersirupe klar vom Darbo Standard-Sirup-Sortiment.