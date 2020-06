Delica: Honduras La Laguna hilft Kaffeebauern

Die neue limitierte Cremesso-Sorte Honduras La Laguna unterstützen lokale Projekte aus den Bereichen Gesundheit, Bildung und Infrastruktur im Herkunftsland.

Mit dem Kauf der neuen und limitierten Cremesso Kaffeesorte Honduras La Laguna, unterstützen Konsumenten Kaffeebauern und ihre Familien in den Herkunftsländern. Von jeder verkauften Packung fließen 30 Cent direkt in lokale Projekte in Honduras. 50 Prozent davon werden zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Kaffeebauern und ihrer Familien sowie für einen nachhaltigen Kaffeeanbau eingesetzt. Die anderen 50 Prozent gehen als Zusatzeinnahme für den Rohkaffee direkt an die Bauern, versichert die Schweizer Rösterei Delica.

Der neue Cremesso Honduras La Laguna gelangt in einem schonenden Langzeitröstverfahren zu einer mittleren Röstung und bringt eine leicht fruchtige Note hervor. Das Aroma erinnert laut Hersteller an Zartbitterschokolade und getrocknete Pflaumen mit einem Stärkegrad 4 von 5. Damit eignet er sich besonders als Espresso oder Ristretto.