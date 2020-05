Cocktails zu Hause selber mixen war gestern – heutzutage mixt man eigene Drinks "to go" wo auch immer man sich gerade befindet.

In Corona-Zeiten ist "to go" nicht mehr wegzudenken. Was für Speisen zum Mitnehmen funktioniert, kann auch eine Lösung für Cocktail-Trinker, Nachtschwärmer und Party-Freunde sein.Mit der Mix Box kann man seine Cocktails ganz leicht selber mischen, ob am Badesee, im Park oder mitten in der Altstadt. Das Konzept wurde von der Destillerie Keckeis in Zusammenarbeit mit Red Bull erdacht. Der Getränkebausatz zum Selbermixen besteht aus einer patentierten Kartonbox, die direkt mit Eiswürfeln befüllt werden kann. Folgende Sorten sind erhältlich: Vodka Red Bull, Gin Tonic und Vodka Lemon.