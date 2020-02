Diageo: Captain Morgan sagt "Aloha"

Die neue Limited Edition Captain Morgan Tiki ist ab April im Handel erhältlich.

Ab April sorgt ein neuer Eyecatcher in ungewöhnlicher Flasche im Handel für Aufmerksamkeit. Denn die Spirituosen-Marke Captain Morgan aus dem Hause Diageo bringt mit einer Limited Edition frischen, exotischen Wind ins Rum-Regal. Die Neueinführung Captain Morgan Tiki stellt einmal mehr den Innovationsgeist eines der weltweit größten Premium-Spirituosen-Produzenten unter Beweis. Mit seiner Kombination aus tropisch-fruchtigem Rum, süßer Ananas und saftiger Mango zaubert Captain Morgan Tiki Südsee-Feeling in die Gläser experimentierfreudiger Konsumenten. Der neue Captain hat in ersten Tests bereits die Herzen seiner Probanden erobert. Laut Diageo erzielte er nämlich bemerkenswerte Testergebnisse und überzeugte sowohl im Geschmack als auch mit seinem Konzept vor allem junge Käufer in Deutschland.