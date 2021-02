Diageo launcht mit Tanqueray Blackcurrant Royale, einen Flavoured Gin mit Aromen französischer Schwarzer Johannisbeeren.

Spirituosenhersteller Diageo erweitert die Flavoured-Range seiner Gin-Marke Tanqueray um die neue Geschmacksrichtung Tanqueray Blackcurrant Royale. Der hochprozentige Neuzugang ist ab März erhältlich und dürfte dank seiner violetten Farbe und dem floralen Design ein wahrer Blickfang im Regal werden. Er eignet sich als leichter Mix-Drink für den bewussten Lifestyle etwa mit Tonic oder luxuriös im Mix mit Prosecco. Geschmacklich punktet die Neuheit mit den Aroma Schwarzer Johannisbeeren und einem Hauch von floralen Noten, die von schwarzen Orchideen inspiriert sind.

Vielversprechender Launch

Von der Neueinführung verspricht sich Diageo weiteres Wachstum in dieser Warengruppe. Dunkle Früchte seien nämlich der am schnellsten wachsende Flavour innerhalb der Power-Kategorie Flavoured Gins, so das Unternehmen. Unterstützt wird der Launch mit einem 360°-Media-Paket. Die Bekanntheit des Produkts soll vor allem durch TV-, OOH- und digitale Kampagnen mit inspirierender Bilderwelt und spannenden Rezeptideen gesteigert werden.