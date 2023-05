Diageo: RTD-Gin mit und ohne Alkohol

Tanqueray

Premium-Spirituosenhersteller Diageo startet mit zwei Ready-to-Drink-Innovationen in den Sommer. Neben Tanqueray & Tonic gibt es mit Tanqueray & Tonic 0.0% erstmals auch einen alkoholfreien Premix in der Kategorie.

Ohne Gin geht auch 2023 nicht viel im Spirituosen-Segment. Deshalb bringt Diageo gleich zwei Innovationen von Tanqueray auf den Markt. Tanqueray & Tonic ist der ein Premium-Premix in der 250-ml-Slim-Dose. Er soll für unkomplizierte Luxusmomente zum Mitnehmen sorgen. Ihm zu Seite steht der alkoholfreie Mix Tanqueray & Tonic 0.0%. Er richtet sich an die wachsende Zielgruppe der "bewussten" Käufer:innen. Deshalb sieht Diageo hier ein hohes Umsatzpotenzial, denn "unkomplizierter Genuss, der zum modernen Lifestyle und Socializing passt, ist genau das, was die junge Zielgruppe zwischen 18 und 35 sucht", schreibt das Unternehmen in einer Aussendung.





Beide Innovationen ist der gewohnt komplexe Geschmack von Tanqueray aus einem Botanicals-Mix gemein, gemischt wird er mit Premium-Tonicwater.

