Dossier Trendige Drinks: Best Coke ever?

CASH: Warum haben Sie sich trotz des Erfolges von Coca-Cola zero dazu entschieden, die Rezeptur zu verändern?

Petra Burger: Bei unseren Produkten ändern wir die Rezepturen nur, wenn wir das Gefühl haben, dadurch den Geschmack der Konsumentinnen und Konsumenten noch besser zu treffen und so einen noch größeren Zuspruch für das Produkt zu gewinnen. Mit dem neuen Coca-Cola zero wollen wir insbesondere auch jene Konsumentinnen und Konsumenten ansprechen, die derzeit keine Coke zero Trinkerinnen und -trinker sind und nach einer kalorienfreien Option nahe am Coca-Cola Original-Geschmack suchen. Damit gestalten wir unsere Auswahl an zuckerreduzierten und –freien Getränken noch attraktiver.



Warum würden Sie sagen, ist es "the beste Coke ever"?

Das Feedback unserer Konsumentinnen und Konsumenten war ausgesprochen positiv. Wir glauben, dass wir mit der neuen Rezeptur dem erfrischenden Coca-Cola Original-Geschmack schon ganz nahe kommen und laden alle ein, sich ein Bild zu machen

Generell wird der Zuckergehalt in Limonaden immer weiter nach unten reguliert. Außerdem gibt es immer wieder und auch ganz aktuell Diskussionen um Werbeverbote und Zuckersteuern. Glauben Sie, sind zuckerfreie Limonaden die Zukunft?

Die Nachfrage nach zuckerreduzierten beziehungsweise –freien Option steigt stetig. Wir orientieren uns stets an den Bedürfnissen unserer Konsumentinnen und Konsumenten, aber auch generell an den Ansprüchen unserer Gesellschaft. Gemeinsam mit unseren Branchenkollegen haben wir in den letzten Jahrzehnten sinnvolle freiwillige Initiativen gestartet, und uns auf nationaler und internationaler Ebene dazu verpflichtet, den Zuckergehalt in unseren Getränken sukzessive zu reduzieren. Ende Juni hat die UNESDA, der Verband der europäischen Softdrink-Industrie, verkündet, den Zuckergehalt in Limonaden bis 2030 um weitere 10 Prozent zu reduzieren und somit eine Reduktion um insgesamt 33 Prozent gegenüber dem Jahr 2000 zu erreichen. Wir positionieren uns mit dieser freiwilligen Selbstverpflichtung ganz klar in diese Richtung.



Was ist Ihr persönlicher Trink-Tipp für das neue Coca-Cola zero?

Wie bei allen Coca-Cola Getränken wird auch Coca-Cola zero am besten eisgekühlt getrunken. Mit ein paar Eiswürfeln und vielleicht einer Zitronenscheibe wird es perfekt serviert.



Vielen Dank für das Interview.