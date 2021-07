CASH: Was macht ein Sommer-Trendgetränk aus?

Rica Fichtinger: Ein Sommer-Getränk muss leicht und spritzig sein, wenig Alkohol haben, erfrischen, aber dennoch vielseitig schmecken. Mit all diesen Eigenschaften hat es die Chance, zum beliebten Sommergetränk zu werden. Denn: Geschmäcker sind verschieden und wollen immer neu "erfunden" werden. Das schaffen wir mit unserem französischen Weinaperitif Lillet perfekt. Es gibt kaum ein Getränk, das so vielseitige Varianten ermöglicht und so leicht und köstlich schmeckt.



Gin und Lillet dominieren bereits seit einigen Jahren die Sommerszene. Was macht den Reiz der beiden aus?

Lillet ist aufgrund seiner Vielfalt und Köstlichkeit von keiner Getränkekarte mehr wegzudenken. Und Gin liegt seit Jahren im Trend. Wenn ein Gin on top die Eigenschaften eines Aperitifs hat, ist es sozusagen ein "perfect match". Das schaffen wir mit unserem Neuprodukt Malfy Gin wunderbar. Inspiriert von der Schönheit der Amalfi-Küste, schmeckt er herrlich frisch und leicht. Die Zitrusnoten verleihen ihm einen wunderbar sommerlichen Geschmack.



Wie kann da zum Beispiel Vodka mithalten?

Auch im Vodka-Bereich ist die "Spritz-Variante" angekommen. Ein Vodka Soda beispielsweise oder ein Vodka Citron hat ebenfalls diese erfrischenden Komponenten. Für den richtigen Flavor sorgt – aus unserem Haus – Absolut Watermelon, die neueste Kreation von Absolut Vodka.



Wie entwickeln sich diese Sommerdrinks bei Ihnen im Haus?

Bei Pernod Ricard ist Gin nach wie vor auf Wachstumskurs, wenn auch nur auf kleinem Niveau. Mit Lillet haben wir eine großartige Entwicklung innerhalb der letzten Jahre und sind laut IWSR unter den Top-Premium-Importspirituosen Österreichs.



Was erwarten Sie sich von der Sommersaison 2021?

Nach der langen "Durststrecke" ohne Gastronomie und Co. erwarten wir einen Run auf die Lokale. Zudem haben die KonsumentInnen gelernt, ihren qualitativ hochwertigen Drink auch zu Hause zuzubereiten und mit den verfügbaren Tonics, Beeren, Kräutern und so weiter einen köstlichen Aperitif zu zaubern.



Vielen Dank für das Interview.