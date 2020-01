Moderner, frischer, leichter - so will es sein, das überarbeitete Design der Dr. Hauschka Med Zahnpflegelinie.

Klassisch weißer Hintergrund, grau-schwarze Schrift und ein dezentes türkises Farbband - so präsentierten sich die neu gestylten Dr. Hauschka Med Zahnpflegeprodukte. Die Range umfasst die beiden Zahncremen Minze forte (entfernt gründlich Zahnbelag, wirkt schnell entzündungshemmend für eine stabile Mundflora) und Sole sensitiv (schonende Reinigung, beugt Zahnfleischbluten vor, für schmerzempfindliche Zähne). Zudem gibt es die Mundspülung Salbei (beugt Entzündungen vor, stärkt und strafft das Zahnfleisch, sorgt für einen frischen Atem). Die Zahnpasten werden in der 75-ml-Tube angeboten, die Mundspülung in der 300-ml-Flasche. Erhälich sind die Produkte im DFH, LEH und in Apotheken.