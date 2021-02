Dr. Karg: Mediterranes Geschmackserlebnis

Dr. Karg's startet mit einem Verpackungsrelaunch und einer Sorte des Jahres aufmerksamkeitsstark ins neue Jahr.

Weil aus der Leidenschaft für Tradition, Innovation und Genuss immer wieder neue Rezeptideen entstehen, startet Dr. Karg’s heuer mit dem Konzept der limitierten „Sorte des Jahres“. Den Auftakt macht mit Dr. Karg’s Knäcke Basilikum Pesto, eine sommerliche Variante mit gehacktem, duftendem Basilikum und einem Hauch Knoblauch im luftig-knusprigen Vollkornteig. Bestreut mit würzigem Bergkäse und Emmentaler sowie Sonnenblumenkernen. Das Unternehmen hat seine Schmankerl kürzlich zudem einem Verpackungsrelaunch unterzogen, sodass die sechs konventionellen und neun Bio-Sorten seither in einer nachhaltigen und wiederverschließbaren Verpackung aus PP-Monomaterial glänzen, die zudem in der gelben Tonne recycelt werden kann. Mit der Umstellung wird die Packung bei gleichem Inhalt kleiner in der Höhe und somit kompakter im Handling.