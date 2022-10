Dr. Oetker: Sauerteig und Germ kombiniert

Wer selber Brot, Baguette oder Pizza-Teig machen will, für den hält Dr. Oetker das Produkt Sauerteig getrocknet mit Germ bereit.Frischer Sauerteig sorgt in den Backstuben dafür, dass Brot aromatisch und gut haltbar wird. Seine Herstellung ist jedoch zeitaufwendig und verlangt einiges an Erfahrung, weshalb in den Privathaushalten zumeist getrockneter Sauerteig zum Einsatz kommt, um die Zeit von mehreren Tagen auf wenige Stunden zu verkürzen. In den meisten Rezepten wird aber noch zusätzlich zum Sauerteig Trockengerm gegeben, damit das Brot noch besser aufgeht.

Im Produkt Dr. Oetker Sauerteig getrocknet mit Germ sind beide Komponenten bereits in einem optimalen Mischverhältnis zusammengeführt. So wird Brot backen laut Dr. Oetker zum Kinderspiel! Das Einsatzspektrum erstreckt sich dabei von Mischbrot über Nussbrot, Baguette, Wecken bis hin zu Sauerteig-Pizza.