Ab Mitte Juli sind die ersten Produkte von Schär in neuem Design erhältlich. Begonnen wird mit dem Brotsortiment, weitere Produkte werden bis Anfang 2021 folgen.

Moderner und mehr "Appetite Appeal", so die Worte der Teilnehmer einer Marktforschung von isi sensory anlässlich des neuen Verpackungsdesign, beschreiben den neuen Look der Marke. Die Hauptfarben Gelb und Rot bleiben, aber es kommen noch weitere Farbnuancen dazu, die die Geschmacksvariante reflektieren sollen. Darunter die Farbe Braun in der Kategorie Brot beispielsweise für die Sorte Mehrkorn, Blau für Classic und Grün für Vital. Außerdem bekommt die Verpackung größere Produktbilder, um die Produktsichtbarkeit zu erhöhen und noch mehr Lust auf das machen, was drinnen ist. Das ebenfalls neu gestaltete Schär Logo soll zudem durch seine zentrale Platzierung mehr Aufmerksamkeit erzielen und über den Kernvorteil informieren: Nämlich, dass alle Produkte vollkommen frei von Gluten sind.