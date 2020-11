Dr. Schär: Glutenfreier Adventkalender

Mit 22 verschiedenen Produkten und zwei weiteren Geschenken möchte Schär dieses Jahr seine Kunden mit seinem ersten Adventskalender begeistern.

"All I want for Christmas is you … and Melto", witzelt man bei Schär und präsentiert so, den ersten eigenen Adventkalender. Dabei überrascht das Unternehmen für glutenfreie Produkte neben Schär-Lieblingen wie Choco Chip Cookie, Melto oder Salinis, auch mit einigen ausländischen Produkten und zwei Geschenken. Auf den liebevoll gestalteten Innentürchen findet man zusätzlich jeden Tag einen spannenden Fakt, einen lustigen Spruch oder ein leckeres Rezept. So möchte man die Vorweihnachtszeit auch für Menschen mit besonderen Ernährungsbedürfnissen noch schöner machen.