DrinkStar: Gröbi zu neuer Größe

Gröbi legt weiter zu

Die Strategie von Gröbi scheint aufzugehen. 2021 kann die Limonadenmarke ihren Vorsprung als Marktführer im Segment der Light-Limonaden weiter ausbauen (A.C. Nielsen, Non-Cola Light, Umsatz 2021). Betrachtet man das Gesamtsegment Fruchtlimonaden, so zählt Gröbi wie schon in den Vorjahren zu den Top-3 Absatzbringern und weist von diesen Marken mit einem Plus von 13 Prozent das stärkste Wachstum aus (A.C. Nielsen, Non-Cola Total, Absatz 2021).