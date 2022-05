Eat Happy Group: Sushi ohne Fisch

Eat Happy Group

Von 30. Mai 2022 bis Anfang Juli offeriert Eat Happy in allen teilnehmenden Shops vier rein pflanzliche Sushi-Kreationen.

"Mit den OnlyPlants-Kreationen von Eat Happy nehmen wir unsere Kundinnen und Kunden mit auf kulinarische Abenteuer - denn die neuen Sushi-Kreationen sind mehr als nur eine Alternative zu Fisch. Schließlich verzichten wir auf Fischersatz und haben eine eigenständige, 100 Prozent vegane Produktkategorie geschaffen", erklärt Sandra Steinmetz, Head of Marketing & Communication EatHappy ToGo Österreich. So setzt Eat Happy bei den OnlyPlants-Kreationen neben bekannten Zutaten auch auf neue Komponenten. Dazu gehören Limette, fermentierte Karotten in Geld und Orange sowie vegane Miso-Mayo. Für zusätzliche Raffinesse bei Geschmack und Optik sorgen Edamame-Creme, süße Zuckererbsen, Gurke sowie Mango. Einem Teil der neuen Produkte verleihen Ponzu- und Teriyaki-Sauce besondere Würze.