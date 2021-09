Eckes-Granini Austria: Super Shots

Die Saftmarke hohes C steigt in ein neues Segment ein und erweitert das Sortiment um zwei Health Shots.

Immun und Antiox heißen die beiden neuen Vitaminkicks, mit denen hohes C neuerdings die gesundheitsbewusste Zielgruppe abholen möchte, die sich in der täglichen Routine schnell und einfach mit Vitaminen versorgen und ihre Gesundheit unterstützen möchten. "Gesund zu bleiben und das eigene Immunsystem zu unterstützen sind die wichtigsten Konsumentenbedürfnisse, dieser Trend wird sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen", sagt hohes C Senior Brand Managerin, Elena Schönberger. "Genau das ist seit vielen Jahren der Kern unserer Marke mit wertvollen Vitaminen und Mineralien in unseren Säften und PLUS-Produkten. Die neuen hohes C Super Shots sind eine konsequente Weiterentwicklung unseres Sortiments mit einer innovativen Produktformel: Sie schmecken angenehm scharf und haben deutlich mehr Vitamine als vergleichbare Produkte."Immun ist eine Komposition aus Apfel, Orange, Acerola, Zitrone und Mango mit Madagaskar-Ingwer und Kurkuma. Damit ist die Sorte angenehm scharf und fruchtig-würzig im Geschmack. Gleichzeitig soll die Immunformel aus Vitamin C und D sowie Zink das Immunsystem unterstützen.Antiox hingegen ist voll mit Beeren (Brombeere, Himbeere und Erdbeere) kombiniert mit Aronia und Grünem-Mate Tee-Extrakt. Zusammen ergibt das ein süß-herbes Geschmackserlebnis. Die Antiox-Formel aus Vitamin C, Vitamin E und Selen trägt zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei.Die Vorratsflasche enthält mit 330 ml insgesamt fünf trinkfertige Shot-Portionen (je 66 ml) ab sofort im Handel erhältlich. Zudem sind die Super Shots Flaschen aus 100 Prozent recyceltem PET abgefüllt und zu 100 Prozent recycelbar.Begleitet wird die Einführung der hohes C Super Shots ab Q4 2021 durch eine Launchkampagne mit dem Claim "Dein Shot in den Tag", die im OOH Bereich, Online und am POS sichtbar sein wird.