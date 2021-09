Eckes Granini: Ein Hoch auf den Shot

Hohes C bietet ab sofort einen unkomplizierten Helfer, der den köstlichen Vitaminkick am Morgen ganz einfach macht: Die hohes C Super Shots gibt es in den Sorten Immun und Antiox.

Eckes-Granini Austria GmbH Die Sorte Antiox ist ein fruchtiger Beeren-Mix aus Brombeere, Himbeere und Erdbeere, kombiniert mit Aronia und Grünem Mate-Tee-Extrakt – ein süß-herbes Geschmackserlebnis mit dem gewissen Extra. 1/2 Teilen Eckes-Granini Austria GmbH Die Sorte Immun besticht durch ihre Komposition aus Apfel, Orange, Acerola, Zitrone und Mango mit Madagaskar-Ingwer und Kurkuma – angenehm scharf und dabei fruchtig-würzig im Geschmack. 2/2 Teilen

Geballte Vitamin-Power für den perfekten Start in den Tag: Das versprechen die neuen hohes C Super Shots. hohes C bietet ab sofort einen unkomplizierten Helfer, der den köstlichen Vitaminkick am Morgen ganz einfach macht. Egal, ob ergänzend zum Frühstück, nach dem Workout oder einfach als Stärkung zwischendurch: Bereits eine Shotportion am Tag (66 ml) reicht aus, um das Immunsystem zu unterstützen. Die hohes C Super Shots gibt es in den Sorten Immun und Antiox. Sie sind frei von Konservierungsstoffen, ohne zugesetzten Zucker und komplett vegan. Die praktischen wie umweltschonenden Vorratsflaschen aus 100 Prozent recyceltem PET enthalten jeweils fünf Portionen und sind ab sofort im Handel erhältlich."hohes C Super Shots schmecken angenehm scharf und gleichzeitig köstlich und haben deutlich mehr Vitamine und Spurenelemente als vergleichbare Produkte. Sie bieten konzentrierte, trinkbare Gesundheit mit Kick für jeden Tag", sagt Elena Schönberger, Senior Brand Manager hohes C.Neben Geschmack und Preis überzeugen die hohes C Super Shots durch ihre innovative und vitaminstarke Produktformel: Die Sorte Immun besticht durch ihre Komposition aus Apfel, Orange, Acerola, Zitrone und Mango mit Madagaskar-Ingwer und Kurkuma – angenehm scharf und dabei fruchtig-würzig im Geschmack. Eine Portion deckt den Tagesbedarf an Vitamin C zu 100 Prozent, und enthält wertvolles Vitamin D und Zink. Eine köstliche Kombination, die zugleich das Immunsystem unterstützt. Die Sorte Antiox ist ein fruchtiger Beeren-Mix aus Brombeere, Himbeere und Erdbeere, kombiniert mit Aronia und grünem Mate-Tee-Extrakt – ein süß-herbes Geschmackserlebnis mit dem gewissen Extra. Die Antiox-Formel aus Vitamin C, Vitamin E und Selen trägt zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei. Auch diese fruchtige Sorte deckt mit einer Portion (66ml) bereits den Tagesbedarf an Vitamin C. Somit sind beide hohes C Super Shots die ideale Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung und gesunden Lebensweise.