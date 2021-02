Ed. Haas: Atemfrisch und zuckerfrei

Mentos bringt mit "Clean Breath" einen zuckerfreien Atemerfrischer in zwei Geschmacksrichtungen auf den Markt: Peppermint und Intense Mint.

Ganz nach dem Slogan "Mentos - The Freshmaker" launcht Mentos zwei neue atemerfrischende Produkte. Die dreilagigen Pastillen in den Sorten Peppermint und Intense Mint sorgen für ein langanhaltend sauberes Mundgefühl und wollen Mundgeruch für mehr als zwei Stunden keine Chance lassen. Dafür verantwortlich sind die antibakteriellen Wirkstoffe Magnolie und Zink sowie eben die Minze, auf Zucker wird verzichtet. Erhältlich sind die Produkte in einer hochwertigen, wiederverschließbaren Metalldose, die Platz für 50 Mentos bietet, und ideal für unterwegs, für Hand- oder Hosentasche ist.