Frei nach dem Unternehmensmotto "Mit Haas gelingt's immer" steht die Marke seit mehr als 100 Jahren für vielfältigste Backprodukte.

Neben den unverzichtbaren Basisprodukten für ein jedes Rezept wie Vanillinzucker, Backpulver oder Trockengerm, bietet Haas auch Produkt zum Füllen und Dekorieren der Backkreationen. Ein Klassiker ist hierbei das Haas Puddingsortiment, das als Basis für Tortenfüllungen wie etwa Buttercremen und Dessertsaucen dient. Gerade die nicht alltäglichen Haas Puddingsorten wie Karamell, Banane, Heiße Liebe (Himbeer-Vanille) oder auch die halbjährlich wechselnden Limitierten Editionen sorgen für einen ganz besonderen Twist. Zeitlich begrenzt gibt es neuerdings die Sorte Birne-Holunderblüte, die durch die Kombination aus fruchtiger Birne und erfrischender Holunderblüte den Frühling auf die Kuchengabel zaubert.

Ed. Haas

Auch für die Dekoration der Backwerke findet sich bei der Marke Haas allerlei. Neben klassischem Tortengelee in kristallklarem Rot oder Weiß, Zuckerglasuren in Karamell, Vanille, Zitrone und Punsch, bietet man darüber hinaus zur Weihnachtszeit viele verschiedene Produkte an.



Neu gesellen sich im Spätherbst fünf Artikel zum Portfolio hinzu: Für Fruchtliebhaber eine Marillenfruchtfüllung mit 50 Prozent Fruchtanteil im Quetschbeutel. Neben dem fruchtigen Geschmack zeichnet diese auch ihre Backstabilität aus. Verteilt auf einen rohen Mürbteig ist so eine raffinierte Tarte im Handumdrehen fertig. Dank der Verschlussöffnung kann die Füllung einfach dosiert und aufgetragen werden.

Ed. Haas

Als Backunterlage, gewohnt knusprig und hauchdünn, für Lebkuchen oder als Saftstopp in kleinen Fruchttörtchen, eigenen sich die neuen Backoblaten im größeren Ausmaß von 90 Millimeter. Diese 90 Millimeter bieten genug Platz, um mundgerechte Knabbereien herzustellen.



Zum Färben von Glasuren und Tortencremen gesellen sich neue Speisefarben zum Portfolio. Die Farben Weinrot, Tannengrün und Buttergelb sorgen für ein besonderes Farberlebnis.

Für den letzten Schliff sorgen die neue Haas Zuckerschrift im 3er-Pack in den Farben Karminrot, Tannengrün und Kristallweiß, die zur Gänze aushärten und die Erweiterung des Glitzerstaubsortiments um eine rote Variante.