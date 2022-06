Efko: Essfertiges Gemüse für die "Mini Pause"

Efko

Ab Juli wendet sich efko mit dem Gemüsemix "Mini Pause" speziell an jüngere Konsumenten.

Österreichische Snackgurken, Cocktailtomaten, Karotten-Sticks und gelbe Rüben-Scheiben - all das befindet sich im Neuprodukt "Mini Pause" von efko. Die Zutaten sind frisch gewaschenen und somit zum direkten Verzehr geeignet. Die Zusammensetzung des Snackgemüsemixes wurde übrigens in Anlehnung an Marktforschungsergebnisse konzipiert.





Speziell für die jüngere Zielgruppe gestaltete efko eine Verpackung mit drei unterschiedlichen Gemüsefiguren. Diese sollen das Interesse wecken und Neugier schaffen, das Produkt auszutesten. Zudem kann man das vorgeschnittene Gemüse selbst zu kreativen Figuren zusammenlegen, was den Verzehr für die Jüngsten gleich noch attraktiver machen soll.

Speziell für die jüngere Zielgruppe gestaltete efko eine Verpackung mit drei unterschiedlichen Gemüsefiguren. Diese sollen das Interesse wecken und Neugier schaffen, das Produkt auszutesten. Zudem kann man das vorgeschnittene Gemüse selbst zu kreativen Figuren zusammenlegen, was den Verzehr für die Jüngsten gleich noch attraktiver machen soll.