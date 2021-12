Efko: Frische Gemüsesuppe in Rekordzeit

Das efko Ruck Zuck Suppen Gemüse ist seit November 2021 neu im Convenience-Regal zu finden.

100 Prozent frisches, bereits gewaschenes, fein geschnittenes und garfertiges Gemüse - das sind die Ingredienzien vom neuen efko Ruck Zuck Suppen Gemüse. Mit dem Produkt lässt sich laut efko in nur zehn Minuten eine bunte Gemüsesuppe zubereiten.



Und das geht so: Die in der Beutelverpackung enthaltenen knackigen Karotten Scheiben, gelben Rüben Scheiben, Sellerie Würfel und Lauch Ringe mit etwas Öl in einem Topf kurz andünsten, mit circa 700 Milliliter Gemüsebrühe auffüllen und circa zehn Minuten köcheln lassen. Nach Belieben würzen und genießen.