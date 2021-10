Seit Oktober 2021 ist das efko Ruck Zuck Kürbisgemüse neu im Convenience-Regal zu finden.

In efkos Ruck Zuck Kürbisgemüse treffen grob geschnittene Kürbiswürfel der aromatischen Sorte Hokkaido auf feine Lauch- und Karottenscheiben. Alle Zutaten stammen zu 100 Prozent aus österreichischer Landwirtschaft.Das österreichische Kürbisgemüse ist ein wahrer Allrounder, lassen sich daraus doch Pfannengemüse oder Gemüsesuppen schnell zubereiten. Das Produkt hilft aber nicht nur Zeit in der Küche zu sparen, sondern ist auch kalorienarm.Verpackt wird das österreichische Kürbisgemüse in einer umweltfreundlichen Folie, die zum Großteil aus Kiefernöl hergestellt wird. Sie schützt das Gemüse genauso gut wie eine herkömmliche Verpackung, spart jedoch Ressourcen und gewährleistet laut efko eine hundertprozentige CO-Neutralität.