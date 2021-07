Ab Juli 2021 gibt es von efko den Sommer-Herbst-Salat, der damit den seit April 2021 erhältlichen Frühlingssalat ablöst.

Gewaschener und geschnittener Salat, hochqualitativ, zu 100 Prozent aus Österreich, klimaschonend angebaut und in einem CO-neutralen Kunststoffbeutel verpackt - so lautet das Konzept, das efko mit seinen ultrafrischen Saisonsalaten verfolgt.Nach dem Winter- und dem Frühlingssalat dürfen sich Österreichs Konsumenten nun ab Juli 2021 auf den Sommer-Herbst-Salat freuen. Dieser besteht aus österreichischem Rucola, Frisée und Roten Rüben Stiften. Die Folie des 150-g-Frischebeutels wird zum Großteil aus Kiefernöl hergestellt, einem Nebenprodukt der Papierindustrie. So werden Ressourcen geschont und die Verpackung ist zu 100 Prozent recycelbar.