Egger Getränke: Granny's im Glas-Mehrweg

Granny's Apfelsaft g'spritzt und Granny's Streuobst 100 % gibt es ab sofort in der 1-Liter-Glas-Mehrwegflasche.

Der beliebte Apfelsaft Granny’s g’spritzt und Granny’s Streuobst 100 % ist seit Kurzem auch in der 1-Liter Glas-Mehrwegflasche im Handel erhältich. Nachdem Hersteller Egger Getränke Anfang März die österreichweit modernste Glasabfüllanlage in Betrieb genommen hat, dürfen sich nun auch einzelne Sorten von Granny’s über die umweltfreundliche Verpackung freuen. Granny’s g’spritzt in der Glasflasche gibt es österreichweit bei Spar, Eurospar und Interspar. Granny’s Streuobst 100 % ist bei Eurospar und Interspar jeweils einzeln oder in der praktischen grünen 6er-Kiste erhältlich, die bewusst ohne Branding auskommt, dafür aber mit der Aufschrift „Ich trage gerne – der Umwelt zuliebe“ versehen ist.