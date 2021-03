Mit dem Vertrieb des Wermut Begründers Carpano ist ab sofort eine weitere hochkarätige italienische Marke im Portfolio von Eggers & Franke Österreich zu finden.

Traditionelle Premiummarken von italienischen Marktführern sind das Steckenpferd von Eggers & Franke Österreich. Das Portfolio wird nun um eine weitere ergänzt. Neben den italienischen Aperitivo-Traditionsmarken und Marktführern Limoncello di Capri, Molinari Extra und Prosecco Ruggeri findet sich ab sofort auch die Marke Carpano, die als Erfinder des Original Wermuts aus Italien gilt, mit den Marken Carpano Bianco, Dry und Classico Rosso sowie dem Botanic Bitter im Sortiment."Wir sind sehr stolz darauf, den Vertrieb eines so renommierten Hauses wie Carpano zu übernehmen. Carpano Botanic Bitter ist seit Jahren ein fixer Bestandteil der Aperitif-Szene in Italien und das hochwertige Wermut Sortiment bildet eine perfekte Ergänzung in unserem italophilen Portfolio. Wir freuen uns darauf, gemeinsam das Potenzial am österreichischen Markt zu nutzen und langfristig die Distribution mit diesen Klassikern des Aperitivo weiter auszubauen. Unser erfahrendes Außendienst-Team steht bereit, um die österreichische Gastronomie kompetent zu beraten", sagt dazu Patrick Paternina, Geschäftsführer Eggers & Franke ÖsterreichDie gesamte Premium Aperitivo-Range mit den Marken Carpano, Ruggeri, Limoncello di Capri und Doppio Passo ist ab sofort im Großhandel sowie im ausgewählten österreichischen Fachhandel erhältlich.