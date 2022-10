Eggers & Franke: Italienischer Espresso-Likör

Borghetti

Im Vertrieb von Eggers & Franke befindet sich nun auch der traditionelle italienische Espresso-Likör Borghetti mit 25,0 % vol.

Den Kaffee mit ordentlich Schuss braucht dieser Tage vielleicht so manch einer. Die Traditionsmarke Borghetti liefert den fix-fertigen Espresso-Likör mit Arabica- und Robusta-Bohnen, der nur noch Eiswürfel und einen Shaker braucht, um ihn zu genießen. Das Produkt wird nach dem 1860 in Italien kreierten Original-Rezept hergestellt. Damals erfand Ugo Borghetti zur Eröffnung der Eisenbahnlinie Pescara–Ancona einen ganz besonderen Likör aus bestem italienischen Espresso. Die aromatische Spezialität fand derart großen Anklang, dass der findige Geschäftsmann seinen Kaffeehandel zugunsten einer Brennerei aufgab. Diesen Schritt wird er wohl nicht bereut haben, denn Caffè Borghetti trat einen weltweiten Siegeszug an. Der milde und aromatische Geschmack gilt unter Kennern als unübertroffen und hat ihn zum absoluten Marktführer in Italien und internationalem Wachstumstreiber im Segment der süßen Liköre gemacht. In Österreich ist er über den Distributor Eggers & Franke zu haben,