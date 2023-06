Zwei neue exotische Getränke bei Eggers & Franke im Sortiment: "Old Judge Falernum" und "Aloha Fassionola" der Wiener Marke Old Judge Spirits.

Karibik-Rum mit österreichischem Hochquellwasser

Der Sommer steht in den Startlöchern und die Sehnsucht nach fernen Ländern steigt. Diesem Umstand kommt der Wein- und Spirituosen-Distributeur Eggers & Franke nach und erweitert sein Premium-Segment um gleich zwei Getränke, die karibisches Flair versprühen.Der Rum-Likör der Marke Old Judge Spirits besteht aus sechs Gewürzen "aus der ganzen Welt", hat aber seinen Ursprung in Österreich. So finden sich neben heimischem Hochquellwasser unter anderem auch Noten von indonesischem Ingwer, Gewürznelken aus Mauritius, Limetten aus Brasilien und jamaikanischem Piment, heißt es von den Wiener Produzenten. Vervollständigt wird der Rum-Likör durch zwei Rumsorten aus Barbados. Der Likör könne auch als Bestandteil vieler Karibik- und "Tiki-Cocktails", das sind Longdrinks, die meistens von Fruchtsäften und der Süße der Früchte dominiert werden, zum Einsatz kommen.