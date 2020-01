Ehrmann: Erdbeer-Genuss von Lacto Zero

Neu von Ehrmann: Lacto Zero in der Sorte Erdbeere

Ab sofort gibt es die neue Sorte Erdbeere von Ehrmanns Lacto Zero bei Merkur.

Neu im Handel ist hierzulande seit Kurzem Lacto Zero von Ehrmann in der Sorte Erdbeere im 135-Gramm-Becher. Das cremig-vollmundige Joghurt eignet sich vor allem für den Genuss zwischendurch. Es verspricht vollen Geschmack und leichte Verträglichkeit, denn es ist laktosefrei und frei von Gluten. Lacto Zero ist aktuell bei Merkur in den Kühlregalen zu finden. Abgesehen von der brandneuen Sorte Erdbeere, hat die Molkerei aus Oberschönegg im Allgäu Lacto Zero in den Geschmacksrichtungen Kirsche, Pfirsich-Maracuja und Stracciatella im Portfolio.