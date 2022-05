Bacardi-Martini : Pink in den Sommer

Das Ready-to-drink-Sortiment der Wodkamarke Eristoff wird nun durch den Neuzugang Eristoff Pink it Up! erweitert.

Eristoff Pink it Up! ist ein fertig gemixter Cocktail, bestehend aus Eristoff Pink und Zitronenlimonade. Der Mixer in der 250-ml-Slim Can bietet flexiblen Genuss on-the-go und zählt als Erweiterung der Eristoff Pink Range. Erst im vergangenen Jahr brachte die Wodkamarke mit Eristoff Pink eine fruchtige Neuheit auf den Markt. Mit dem neuen Mixer Eristoff Pink it Up! greift die Marke den beliebtesten Party-Mix der Zielgruppe auf. Daraus entstand nun ein leichter und fruchtiger Drink, der die angenehme Süße von wilden Erdbeeren mit erfrischender Zitronenlimonade vereint. Das Mix-Getränk ist im Lebensmittel- und Getränkehandel für 1,69 EUR pro Dose erhältlich.