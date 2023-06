ganz

Österreich

werden heute noch täglich 2400

Schulen

und Kindergärten mit Milchprodukten beliefert. In Volksschulen greifen 51,68 Prozent der Schüler:innen zu Milchprodukten der Aktion "Schulmilch", in Kindergärten immerhin noch 29,86 Prozent, in höheren Bildungseinrichtungen sind die Prozentsätze nur mehr einstellig.

Erlebnissennerei Zillertal

Ab Juli erhältlich: Haselnussjoghurt mit Heumilch für Genießer.

Kühe auf Sommerfrische

Erlebnissennerei Zillertal

Das Joghurt gibt es in der Saisonsorte Joghurt-Holunder.

Neue sommerliche Joghurtsorten

Rund um die Milch geht es mitunter heiß her und manche sehen das kalziumhältige Produkt gar als Auslaufmodell. Dennoch gibt es das "weiße Gold" nach wie vor auch als Schulmilchprodukte, etwa als Trinkmilch, Naturjoghurt, Sauermilch und Buttermilch oder Kakaomilch, Fruchtmilch, Eiskaffee oder Fruchtjoghurt. Diese Aktion gibt es übrigens seit 1930 und inEs darf also geschlemmt werden an Österreichs Schulen. Damit die auch die "Kids" in den herannahenden Ferien ihr Kalzium zu sich nehmen können, gibt es unter anderem die Saisonprodukte der Hersteller. Die Erlebnissennerei Zillertal, etwa will mit besonders "kühlen Spezialitäten" aufwarten. Geschäftsführer Christian Kröll schickt seine Kühe sogar auf Sommerfrische inklusive "5-Sterne-Wellnessurlaub" mit einem "All-you-can-eat Buffet der Tiroler Berge". Die Heumilchkühe des Tiroler Unternehmens werden dort auf 2.300 Meter gemolken und die eigenen Milchwagenfahrer bringen die Almmilch ins Tal nach Mayerhofen zur weiteren Veredelung. Neben der klassischen Almmilch hat die Sennerei heuer noch weitere Produkte im Sortiment, darunter Naturjoghurt, Buttermilch und Graukäse aus Almmilch.

Für Juli plant der Betrieb die Einführung der ehemaligen Saisonssorte "Holunder-Limette Joghurt aus Heumilch" sowie die neue Sorte "Haselnuss-Joghurt aus Heumilch".